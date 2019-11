Leichtathletik : Crosslauf-Veteran findet am Samstag in Waxweiler statt

Crosslauf-Veteran findet am Samstag in Waxweiler statt

Waxweiler Der SV Waxweiler veranstaltet am Samstag, 23. November, den letzten Crosslauf im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Die seit mehr als drei Jahrzehnten durchgeführten Rennen mit Start und Ziel am Sportplatz von Waxweiler gehörten einst zur mittlerweile aufgegebenen Bitburg-Prümer Crosslaufserie mit weiteren Stationen unter anderem in Prüm, Rommersheim und Irrel. Nur auf der abwechslungsreichen Strecke im Prümtal wird alljährlich noch gerannt und hier werden auch die Eifelkreismeister ermittelt. Die 7,2-Kilometer-Langstrecke (Start: 15 Uhr) führt teilweise über schmale Pfade und Holzbrücken. Außerdem bietet der SV Eifelland Waxweiler als Ausrichter einen Jugend- und Jedermannlauf über die halbe Distanz (14.45 Uhr) und Walking (7,2 Kilometer, 14.45 Uhr) an. Abgerundet wird das Programm durch Kinder- und Jugendläufe (je nach Alter 900 Meter oder 1800 Meter, ab 14 Uhr). Anmeldungen sind vor Ort bis 13 Uhr möglich.