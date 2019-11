Leichtathletik : Neuer Sieger beim Wallenborner Brubbellauf gesucht

Viele Lichter weisen den Läufern am 16. November in Wallenborn zum 15. Mal beim Brubbellauf den Weg über die Laufstrecke durch den Eifelort. Foto: Holger Teusch

Wallenborn Kerzen, Fackeln, unzählige Lichter, der Brubbellauf des SV Wallenborn ist der einzige Nachtlauf der Region Trier im Winterhalbjahr - und das sogar in der Vulkaneifel!

(teu) Ohne die Vorjahressieger Viola Pulvermacher (LG Laacher See) und Marc Prins aus Dahlem findet am Samstag (16. November) der 15. Brubbellauf in Wallenborn statt. Während die Zehn-Kilometer-Rheinlandmeisterin nach langer Saison im Urlaub ist, startet Prins bei den Deutschen Meisterschaften im Carnicross (Hundezugsport). Wer kann sich nach Pulvermacher und Prins sowie dreimal in Folge (2015-17) Chiara Bermes (PST Trier) und Yannik Duppich (LG Vulkaneifel) über fünf Runden durch die vorweihnachtlich geschmückten und mit Kerzen und Fackeln beleuchteten Straßen des Vulkaneifelorts durchsetzen, lautet deshalb die Frage.