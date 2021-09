Leichtathletik : Letzter Wurf und letzte Rekordchance

Hürdenspezialist Jonas Schnitzius von der LG Bernkastel-Wittlich ist einer von gut einem halben Dutzend Nachwuchsathleten der Region Trier, die bei den rheinland-pfälzischen Jugendmeisterschaften Titelchancen haben. Foto: Holger Teusch

Saulheim Bei den rheinland-pfälzischen Jugendmeisterschaften steht die Deutsche U-20-Meisterin Hanna Kaiser von der LG Bernkastel-Wittlich zum letzten Mal in der Nachwuchsklasse im Diskuswurfring.

Von Holger Teusch

Es eine Situation, die Hanna Kaiser eigentlich nicht so sehr mag: Bei den Rheinland-Pfalz-Jugendmeisterschaften am Samstag (25.9.) in Saulheim ist alles andere als der Titelgewinn der nationalen U-20-Meisterin undenkbar. Mit 49,85 Metern hält die 19-Jährige von der LG Bernkastel-Wittlich seit knapp zwei Monaten den Jugend-Landesrekord. Die für Saulheim gemeldeten Konkurrentinnen liegen mehr als 20 Meter dahinter.

In Rheinhessen wird Hanna Kaiser voraussichtlich ihren letzten Wettkampfwurf in der Jugendklasse machen. Ab 2022 ist sie altersbedingt nur noch bei den U-23-Juniorinnen und in der offenen Frauenklasse startberechtigt. Noch vier Jugendjahre vor sich hat dagegen ihre LG-Kollegin Nele Anton. Als deutsche W-15-Vizemeisterin ist sie ähnlich klare Favoritin bei den 15-Jährigen. Und zwar nicht nur mit dem Diskus, sondern auch mit der Drei-Kilo-Kugel.

Noch ein gutes halbes Dutzend weitere Medaillenkandidaten aus der Region Trier finden sich unter den rund 250 gemeldeten Nachwuchsleichtathleten der 14- und 15-Jährigen sowie der Altersklasse U 20, die in Saulheim ihre Landesmeister und die Rheinland-Verbandstitelträger ermitteln. Im Dreisprung der Altersklasse U 20 verspricht das vereinsinterne Duell zwischen Bezirksrekordlerin Lilian Steilen und Jule Schulten Spannung. Die beiden Athletinnen vom Post-Sportverein Trier (PST) gehören auch zu den Medaillenkandidatinnen im Weitsprung. Über 100 Meter und 200 Meter der Unter-20-Jährigen darf PST-Sprinttrainer Thomas Fusenig auf Maren Schumacher hoffen. Bei den 14-Jährigen steht Elenor Servatius vom Athletic-Team Wittlich über die kurze Sprintstrecke an erster, Hannah Schwind (PST) an dritter Stelle der Meldeliste. Servatius reist außerdem mit der besten Qualifikationsleistung im Speerwurf, Schwind mit der besten im Hochsprung an.

Servatius, die mit 12,32 Sekunden die beste je elektronisch gestoppte 80-Meter-Hürdenzeit einer Athletin aus der Region Trier erzielt hat, hat außerdem noch Chancen auf den Bezirksrekord. Nur handgestoppt war Ute Kunze (PST) 1972 mit 12,0 Sekunden schneller. Bei handgestoppten Zeiten werden zum Vergleich mit elektronisch ermittelten 0,24 Sekunden drauf gerechnet. In Schlagweite des M-15-Bezirksrekords von handgestoppten 10,8 Sekunden aus dem Jahr 1965 (!) ist mit 11,21 Sekunden auch Jonas Schnitzius angekommen. Mit einer Steigerung um 0,2 Sekunden kann der Schüler-DM-Teilnehmer von der LG Bernkastel-Wittlich die Uralt-Marke löschen.

Teilnehmer Region Trier:

Athletic-Team Wittlich: Klara Merrem (W 14: 2000 Meter), Elenor Servatius (W 14: 100 Meter, 300 Meter, 80 Meter Hürden, Speer).

LG Bernkastel-Wittlich: Connor Hamm (U 20: Hoch), Jonas Schnitzius (M 15: 80 Meter Hürden, Weit, Kugel), Lilian Sophie Thomas (W 14: 100 Meter, Hoch, Weit, Kugel), Livia Kahl (W 14: Hoch, Speer), Jason Hoffmann (M 15: Hoch, Weit), Merle Schneider (W 14: Diskus, Speer), Hanna Kaiser (U 20: Diskus), Matthias Simon (U 20: 400 Meter), Emma Koppelkamm (W 15: Hoch), Nele Anton (W 15: Kugel, Diskus).

Post-Sportverein Trier: Greta Sonnenberg (W 14: 100 Meter, Weit), Marc Born (U 20: 100 Meter, 200 Meter), Lena Stöwer (U 20: Weit), Jule Schulten (U 20: 100 Meter, Weit, Drei), Anna Fischer (W 20: 100 Meter, Weit), Maren Schumacher (U 20: 100 Meter, 200 Meter), Lilian Steilen (U 20: 100 Meter, Weit, Drei), Hannah Schwind (W 14: 100 Meter, Hoch, Kugel), Florian Leitz (M 15: 300 Meter, Speer).

TG Konz: Jan Keller (U 20: 800 Meter), Albrecht Hamisch (M 15: 100 Meter), Leonie Elmer (U 20: 100 Meter, 400 Meter, 800 Meter), Leander Debus (U 20: 400 Meter), Lina Merling (W 15: 100 Meter, 300 Meter Hürden, Weit, Kugel, Speer).

TuS Fortuna Saarburg: Benjamin Wacht (M 15: 3000m Meter), Louis Decker (M 15: 800 Meter).