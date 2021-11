Fußball : Kampfstarke Bitburger erzwingen den Sieg

In dieser Szene behauptet Bitburgs Kapitän Arthur Schütz (rechts) den Ball gegen Montabaurs Steffen Klöckner – und auch am Ende hatte der FCB die Nase gegenüber den Gästen vom Westerwald vorne. Foto: HANS-KRAEMER

Bitburg Fußball-Rheinlandliga: Nach der sehr guten Ausbeute im Oktober scheint der FC Bitburg auch in diesem Monat gut unterwegs zu sein: Im Heimspiel gegen den TuS Montabaur machte die Mannschaft von Trainer Fabian Ewertz dank einer engagierten Leistung aus einem 0:1-Rückstand einen 2:1-Sieg.

Wenige Sekunden vor dem Beginn der zweiten Halbzeit versuchte FCB-Torwart Luca Merling seine Mitspieler noch einmal verbal anzustacheln: „Auf geht’s Bitburg, kämpfen und siegen.“ Sein Appell war eigentlich nicht nötig, da die Bierstädter im ersten Durchgang auf Augenhöhe agiert hatten, aber einige Chancen ungenutzt ließen. Allerdings reichte eine Unachtsamkeit in der 45. Minute aus, damit Montabaur in Front gehen konnte: Nach einem Konter erlief TuS-Angreifer Tobias Schnabel einen zwischen die Bitburger Abwehrkette gepassten Ball auf der rechten Seite und traf mit einem sehenswerten Schlenzer zum 0:1 ins lange Eck. Im direkten Gegenzug zwang Pascal Alff TuS-Torwart Luca Beck aus 20 Metern zu einer Parade.

Mit einem Pfostenkracher meldeten sich die auf einem Abstiegsplatz rangierenden Westerwälder zurück. Robin Reifenberg war nahe der Eckfahne stehend mit einem direkt ausgeführten Freistoß gescheitert (25.). In der 38. Minute rückte TuS-Torwart Beck weit auf, um einen langen Ball abzufangen – Joshua Bierbrauer war schneller, kam zuerst an den Ball und schoss aufs verwaiste Tor. In höchster Not rettete ein Abwehrbein vor der Linie (38.). Es mag an den feuchtkalten Witterungsbedingungen gelegen haben, dass sich die Ewertz-Schützlinge einen Moment zu früh auf den Pausentee freuten und das Gegentor hinnehmen mussten.