Hilfsaktion : #CharityForPorta: So helfen Top-Sportler den Hinterbliebenen der Amokfahrt in Trier

#CharityForPorta: So helfen Top-Sportler den Hinterbliebenen der Amokfahrt in Trier

Bergweiler/Dörbach Zwei Fußballer aus der Region initiieren eine Auktion, bei der viele handsignierte Trikots unter anderem von Nationalspielern sowie Merchandisingartikel ersteigert werden können. Zudem besteht die Möglichkeit zu spenden.

Sie kannten sich bislang flüchtig. Das hat sich schlagartig geändert. Patrik Lützig, Vorsitzender des FC Bergweiler und Torwart der SG Minderlittgen/Hupperath, und Simon Berg, Chef des SV Dörbach, telefonierten unter dem Eindruck der Amokfahrt in der Trierer Innenstadt und überlegten, wie sie helfen können. Sie wollten spenden. Doch dabei blieb es nicht. Sie ließen ihre Kontakte spielen, sie schrieben Vereine an.

So ist eine Auktion unter dem Namen #CharityForPorta zustande gekommen, an der sich viele Top-Sportler beteiligen. Die Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger und Robin Koch, Bundesliga-Akteur Dominik Kohr, Leipzigs Co-Trainer Dino Toppmöller, Basketball-Nationalspieler Maik Zirbes, Radprofi Maximilian Schachmann, aktuelle und ehemalige Spieler von Eintracht Trier, Akteure der Gladiators Trier sowie weitere Vereine (1. FC Kaiserslautern, 1899 Hoffenheim). „Wir sind begeistert, wie schnell alle zugesagt haben, mitzumachen. Sie stellen handsignierte Trikots zur Verfügung und weitere Merchandisingartikel, auf die geboten werden kann“, berichtet Berg.

Robin Koch zum Beispiel ist mit zwei unterschriebenen Trikots dabei – eins ist von Leeds United, seinem aktuellen Arbeitgeber in der englischen Premier League, das andere ist von der Nationalmannschaft. Und nicht nur das: Koch wird das Höchstgebot aus eigener Tasche verdreifachen. Maik Zirbes stellt ein von ihm in einem WM-Qualifikationsspiel getragenes Nationalteam-Jersey zur Verfügung.

Gemeinsam mit der unter anderem von Steven Megerle geführten Werbeagentur ,new media labs‘ in Wittlich, die auch das Vereinslogo der SG Minderlittgen/Hupperath entworfen hat, wurde eine Webseite für die Aktion erstellt. Rechtsanwalt Alexander Bergweiler aus Trier half dabei, ein Treuhandkonto für die parallel zur Auktion laufende Spendensammlung zu eröffnen. All das bedeutete für die Beteiligten in den vergangenen Tagen viel Arbeit.