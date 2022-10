Kart-Slalom: Talent des MSC Konz wird Deutscher Meister​

Konzentriert am Werk: Jonah Bepperling vom MSC Konz ist in Friedrichshafen ein Coup gelungen. Foto: privat

Friedrichshafen Jonah Bepperling setzt sich beim Bundesendlauf in einem Herzschlagfinale durch und beschert seinem Club den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Die Fahrt für den elfjährigen Jonah Bepperling vom Motor-Sport-Club (MSC) Konz an den Bodensee hat sich gelohnt. Beim Kart-Slalom-Bundesendlauf in Friedrichshafen wurde er in seiner Altersklasse ,K 3‘ Deutscher Meister. Der Nachwuchsfahrer aus Kanzem setzte sich gegen 50 Konkurrenten durch.