Fußball : Vogelwildes Spiel sorgt für viel Frust

Kyllburg Fußball-Bezirksliga: Das Eifelderby zwischen der SG Kyllburg und der SG Baustert bietet acht Treffer, einen spektakulären Schlusspunkt – und lange Gesichter.

Es war ein vogelwildes Spiel mit acht Treffern. Ein ,Tag der offenen Tür‘ auf beiden Seiten – mit einem verwandelten und einem großartig parierten Strafstoß. Die Partie bot einen spektakulären Schlusspunkt und sorgte letztendlich für Frust auf beiden Seiten. Das 4:4 (1:1) zwischen der SG Kyllburg/Badem/Gindorf und der SG BOB (Baustert/Oberweis/Bettingen) ließ zwei Teams zurück, denen diese Punkteteilung so gut wie nichts bringt. Während der Gast nun zusehends deutlicher der Rückkehr in die A-Klasse des Fußball-Eifelkreises entgegenblickt, rutschen die Platzherren immer bedrohlicher in Gefilde zurück, aus denen sie sich eigentlich schon verabschiedet geglaubt hatten.

Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Fabian Mohr, der während der 90 heftig geführten Minuten immer wieder mit beiden sportlich Verantwortlichen an der Seite ermahnend Rücksprache hielt, sprachen die Bilder Bände. Michael Mayer-Nosbüsch, der Trainer Roger Reiter an der Seitenlinie vertrat, stapfte mit einer Mischung aus Zorn und sportlichem Selbstverständnis alle Beteiligten händeklatschend ab. Auf der Gegenseite hatte sich SG-BOB-Coach Claudio Zornio erst einmal Kopf schüttelnd unter das Dach des Ersatzspieler-Häuschens verkrochen. Schonungslos analysierte er später: „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht zu 25 Prozent das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Nach der Pause wurde es dann besser, und wir machten zwei blitzsauber herausgespielte Tore zum 3:1. Aber wenn du gegen einen schwachen Gegner selbst nicht besser bist und ein solches Spiel mit so vielen Fehlern machst, dann darfst du dich nachher auch nicht wundern, wenn es nicht für drei Punkte reicht.“