Fußball : Dribbelkünstler Bastian Schmitz legt Grundstein für Buchholzer Sieg

Extra

Mit einem langen und ausführlichen Brief wandte sich Christian Schell, der Vorsitzende des SV Monzelfeld, an die TV-Redaktion. Nach der kurzfristigen Absage der Partie gegen die SG Moseltal Maring vor einigen Wochen (TV berichtete), aber auch nach der Corona-Zwangspause habe er sich vom einen oder anderen Vereinsmitglied die Frage anhören müssen, ob es den SV Monzelfeld überhaupt noch gebe. Die Abteilungen Volleyball, Kinder- und Frauenturnen, Seniorensport, Zumba und nicht zuletzt der Fußball hätten nach den Lockerungen den Trainings- beziehungsweise Spielbetrieb wiederaufgenommen. Mit dem Nachbarn SV Morbach bilde man seit Mai 2020 eine bis dato gut funktionierende Fußballvereinigung, um „die Zukunft des Fußballs beim Monzelfeld zu sichern“, so Schell. Der Spielplan sei so ausgearbeitet worden, dass man immer samstagabends Fußballspiele vor Ort präsentieren könne. Zudem sei man seit vier Jahren Mitglied des Jugendfördervereins (JFV) Hunsrückhöhe und habe hier sogar führende Positionen übernommen. So stelle man mit Schell den Gesamtkoordinator der JSG/des JFV. Zwei von 16 Nachwuchsteams seien auf dem Rasenplatz in Monzelfeld zuhause. Weiterhin verweist Schell auf „eine sehr aktive“ Spielgemeinschaft im Damenbereich mit dem SV Longkamp und dem SV Zeltingen-Rachtig. Demzufolge kommt er zum Schluss: „Ja, den SV Monzelfeld gibt es noch, vielleicht sogar mehr denn je.“ Er freue sich über jeden, der den Dialog suche und sich am Vereinsgeschehen beteilige, so der Vorsitzende abschließend.