Rallye Dakar : Dennis Zenz aus Klausen auf dem Weg zum Klassensieg

Jeddah/Klausen Mit dem jungen US-Piloten Seth Quientero ist der 31-Jährige aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich erfolgreich in der Wüste Saudi-Arabiens unterwegs. Das Duo hofft auf einen Erfolg im Ziel. Doch es gibt Diskussionen um einen möglichen Abbruch.

Der Klausener Rallyesportler Dennis Zenz hat die erste Woche der Rallye Dakar 2022 gemeinsam mit seinem 19-jährigen Piloten Seth Quientero (USA) in seinem 177 PS starken Dünenbuggy als Führender in seiner Klasse abgeschlossen. Der 31-Jährige bestreitet derzeit seine zweite ,Dakar’, die in diesem Jahr über mehr als 8000 Kilometer quer durch Saudi-Arabien führt, erneut als Mitglied des Red-Bull-Juniorteams in der Klasse der leichten Prototypen. Das Duo Quintero/Zenz hat bisher fünf von sechs Tageswertungen für sich entscheiden können und ist mit seinem OT3-Buggy in der ersten Woche als dominierendes Team unterwegs.