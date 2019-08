Rudern : Seit 1883 bringt Ruderregatta Sportler aus 20 Nationen an die Mosel

Bernkastel-Kues Die Moselpokalregatta, die wohl älteste Sportveranstaltung im Kreis Bernkastel-Wittlich, findet am 28. September zum 70. Mal statt. Rund 1000 Ruderer werden wieder erwartet.

Damals, Am 15. Juli 1883, organisierte der Bernkasteler Ruderverein ein Dauerrudern auf der Mosel. Das war der Grundstein für die heutige Regatta. An eine regelmäßige Austragung war vor und zwischen den Weltkriegen aber nicht zu denken. Erst nach einer Pause von 30 Jahren gab es 1913 das zweite Dauerrudern. Acht Vereine schickten Boote auf die etwa 20 Kilometer lange Strecke. „Während die Ruderer auf der Strecke von Neumagen nach Bernkastel um eine gute Platzierung kämpften, konnten die Zuschauer bis zur Ankunft der Boote in Bernkastel einem Konzert lauschen, das auf der Terrasse des Hotels 'Zu den 3 Königen' stattfand“, wird in der 50-Jahr-Chronik der Moselpokalregatta berichtet.