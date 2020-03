Betrüger versuchen es weiterhin mit neuer Masche : Falsche Ärzte sind weiterhin in der Eifel unterwegs

Falsche Ärzte sind weiterhin in der Eifel unterwegs

Bitburg Die Polizei Bitburg warnt weiterhin vor den Anrufen von falschen Ärzten und Polizisten. Auch in den vergangenen Tagen, sagt Dienststellenleiter Christian Hamm, hätten wieder Betrüger versucht, mit der neuen Masche ältere Menschen reinzulegen.

Der Trick, Senioren am Telefon zur Herausgabe von Geld zu überreden, ist alt, die Details aber neu. Gauner geben sich am Telefon inzwischen vermehrt als Ärzte des Gesundheitsamtes oder des Krankenhauses Bitburg aus. Und bieten gefälschte Corona-Tests gegen Geld an.