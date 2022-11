Feuerwehr im Einsatz : Auto brennt nach technischem Defekt

Strohn Ein Auto hat bei Strohn gebrannt. Wie es dazu kam und was bisher bekannt ist.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstag 11.50 Uhr zu dem Brand eines Autos, das auf einem Waldweg nahe der Kreisstraße 25 zwischen Strohn und Mückeln abgestellt war. Ein 54-jähriger Förster aus der VG Daun war mit seinem Ford Kuga in den Waldweg gefahren, weil er dort das am Wegesrand gelagerte Holz kontrollieren wollte. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Brand im Motorraum des Fahrzeuges. Die umgehend informierten Feuerwehren aus Strohn und Gillenfeld rückten dem Brand mit etwa 18 Kräften zu Leibe und brachten diesen schnell unter Kontrolle. Nach Angaben der Polizei war ein technischer Defekt die Brandursache. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.