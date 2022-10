Zeugen gesucht : Bitburg: Ein Zusammenstoß, eine Verletzte und ein dreister Diebstahl am Unfallort

Bitburg: Ein Zusammenstoß, eine Verletzte und ein dreister Diebstahl am Unfallort

Bitburg Eine Verletzte: Nachdem es in Bitburg auf dem Flugplatzgelände zu einem heftigen Unfall von zwei Autos gekommen war, ereignete sich während des Rettungseinsatzes ein dreister Diebstahl. Warum die Polizei jetzt dringend Zeugen sucht.

Am 30.09.2022 gegen 17:00 Uhr kam es auf dem Flugplatzgelände in Bitburg zu einem Verkehrsunfall, durch welchen eine Person leicht verletzt wurde. Die Unfallaufnahme vor Ort ergab, dass der unfallverursachende Mercedes-Benz die Kopernikusstaße vom Gelände der Sportschule in Bitburg befahren wollte und hierzu die Flugplatzstraße kreuzte, dabei jedoch einen vorfahrtsberechtigten, und von seiner Sicht aus von links kommenden, Opel übersah.