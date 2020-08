Blaulicht : Topf vergessen, Herd in Flammen

Topf vergessen, Herd in Flammen

Gerolstein Heiße Kiste, gerade noch gutgegangen: In Gerolstein hat jemand am Montag einen Kochtopf auf dem Herd vergessen. Das löste einen Brand aus.

„Einen glimpflichen Verlauf“, schreibt die Polizei, habe ein Küchenbrand am Montagnachmittag in der Gerolsteiner Lindenstraße genommen. Ursache: ein vergessener Kochtopf auf heißer Herdplatte. Gegen 14 Uhr, so ergaben die bisherigen Ermittlungen, sei das Malheur losgegangen.