Flugobjekt im Wohngebiet : Drohnenpilot aus Gerolstein weiter unerkannt

Weiterhin unerkannt ist der Drohnenpilot, der am Samstag für Unruhe in Gerolstein gesorgt hat. Er hatte zwischen 16 und 17 Uhr sein mit einer Kamera bestücktes Flugobjekt ins Wohngebiet Am Brückelchen/Runnenwieschen gesteuert, woraufhin mehrere Anwohner sich bei der Polizei gemeldet hatten. Einer Frau, die sich auf der Terrasse ihres Hauses aufhielt, kam die Drohne so nah, dass sie die Kamera gut erkennen konnte.