Blaulicht : Update: Säureaustritt in Gerolsteiner Apotheke: Mehrere Gebäude evakuiert

Foto: Sascha Löbens

Gerolstein Gefahrgutlage in Gerolstein: Dort ist am Morgen in einer Apotheke Säure an die Luft geraten. Mehrere Gebäude, darunter eine Arztpraxis, sind evakuiert, fast 100 Rettungskräfte im Einsatz

Alarm in der Innenstadt von Gerolstein: Wie der Wehrleiter der Verbandsgemeinde-Feuerwehr, Sascha Löbens, gegenüber dem TV mitteilt, ist dort in der Schloss-Apotheke in der Raderstraße am Morgen gegen 10 Uhr ein Karton umgefallen, in dem sich mehrere Flaschen mit diversen Säuren befanden. Die Flaschen gingen dabei zu Bruch.

Die Mitarbeiterinnen hätten sich sofort aus dem Gebäude ins Freie begeben und die Feuerwehr alarmiert. Die Wehr forderte umgehend ein Messfahrzeug und den Gefahrstoff-Zug des Landkreises Vulkaneifel an.

Foto: Sascha Löbens

Erste Messungen hätten ergeben, dass unter anderem Salzsäure und Methanol ausgetreten seien. Zurzeit, sagt Löbens, „haben wir einen Trupp mit Chemikalien-Anzügen drin“.

Rund um die Apotheke ist alles abgesperrt, die benachbarten Gebäude wurden evakuiert. Bislang sei niemand verletzt worden.

Foto: Sascha Löbens

Stand um 13 Uhr: „Wir haben jetzt die ausgelaufene Säure aufgenommen, der Keller wurde gereinigt“, sagt der VG-Wehrleiter. „Zurzeit laufen Lüftungsarbeiten. Wenn diese abgeschlossen sind, können die Apotheke und die Arztpraxis wieder öffnen.“ Kurz darauf rücken die Kräfte des Gefahrstoffzugs wieder ab.

Der Einsatz werde vermutlich noch bis 13 Uhr dauern. Die Wehren sind mit 85 Kräften vertreten, hinzu kommen zehn Mitarbeiter des DRK-Rettungsdienst und die Polizei Gerolstein.