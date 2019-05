Täter versuchen mit bekannter Masche Beute zu machen : Polizei fasst zwei Paketdiebe in Bitburg

Bitburg Zwei Betrüger haben am Dienstag versucht, Postpakete abzufangen. Laut dem Bitburger Dienststellenleiter Christian Hamm nutzten sie dabei „eine bekannte Masche“:

Unter falschem Namen bestellten sie diverse Handys in die Brodenheckstraße nach Bitburg bestellt. Als die Päckchen dann ankamen, sprachen sie den Mitarbeiter der Post auf seiner Tour an. Mit gefälschten Ausweisen gaben sich die beiden Männer aus Nordrhein-Westfalen als die erfundenen Personen aus und wollten so an die Pakete kommen.