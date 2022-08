Blaulicht : Polizeieinsatz in Trier: Männer schießen mit CO2-Waffe in Rathausnähe

Mit dieser CO2-Waffe hantierten die beiden Männer am Donnerstag auf dem Parkplatz vor dem Trierer Rathaus. Foto: Polizei

Trier Weil zwei Männer auf dem Parkplatz am Trierer Rathaus mit einer Waffe hantierten, ist es am frühen Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Was darüber bisher bekannt ist.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatte ein Anrufer gegen 16.40 Uhr die Polizei über Notruf verständigt und angegeben, dass auf dem Parkplatz vor dem Rathaus ein Mann, der von einem weiteren Mann begleitet wurde, mit einer Waffe herumlaufe und zumindest zweimal in den Boden geschossen habe. Beiden Personen konnte er genau beschreiben, allerdings verlor er die beiden noch während des Anrufes aus den Augen.

Kurz darauf trafen Beamte der Polizeiinspektion Trier am Ort des Geschehens ein. Um eine Gefährdung Unbeteiligter auszuschließen, wurde zunächst der Gefahrenbereich weiträumig abgesperrt. Währenddessen lokalisierten Beamte die beiden Tatverdächtigen unter einem Baum vor dem Theater. Weitere Beamte, die sich unmittelbarerer Nähe verdeckt aufhielten, griffen um 16.55 Uhr zu. Sie konnten beide Männer widerstandslos überwältigen und fesseln.

Bei der Durchsuchung konnte bei dem nach Aussage des Augenzeugen mutmaßlichen Schützen, einem 53-jährigen Trierer, die Waffe, entsprechende Munition und CO2-Kartuschen aufgefunden werden. Zudem fanden die Beamten bei dem Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag, und bei seinem 41-jährigen Begleiter aus Trier Betäubungsmittel.

Bei der Waffe handelte es sich nach Polizeiangaben um eine CO2-Waffe vom Typ CP 99 Q. Ob dafür eine waffenrechtliche Genehmigung vorliegt, werde im Moment geprüft, sagte ein Polizeisprecher am Abend gegenüber volksfreund.de . Zu dem Grund für den vorliegenden Vollstreckungshaftbefehl gegen den 53-Jährigen konnte er noch keine Angaben machen. Die Männer haben sich bisher nach Angaben des Polizeisprechers nicht eingehend dazu geäußert, warum sie mit der Waffe hantierten. Einen Zusammenhang mit dem Rathaus gebe es offenbar nicht. Vermutlich hatten sie sie erst vor kurzem erworben und wollten sie ausprobieren, so die Polizei.