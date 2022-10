Blaulicht : Feuerwehr löscht brennenden Traktor bei Plein

Plein Bei Plein hat am Mittwochabend ein Traktor gebrannt. Der Sachschaden ist erheblich.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde gegen 19.20 Uhr ein brennender Traktor bei Plein gemeldet. Dieser stand auf einem nahe der Ortschaft gelegenen Feld komplett in Flammen, nachdem dort Saatarbeiten durchgeführt wurden. Brandursache war nach Polizeiangaben vermutlich ein technischer Defekt. Die Feuerwehren aus Plein und der Stadt Wittlich löschten mit etwa 30 Einsatzkräften das Feuer. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.