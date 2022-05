Polizei : Unbekannte stehlen in Konz hochwertige Mountainbikes

Konz Unbekannte haben in Konz zwei hochwertige Mountainbikes gestohlen.

Nach Polizeiangaben überwanden bisher unbekannte Täter am Montag zwischen 1 Uhr und 6 Uhr offensichtlich eine ca. zwei hohe Mauer eines Anwesens in Konz in der Konstantinstraße. Sie stahlen zwei an einer dortigen Garage abgestellte Mountainbikes in einem Gesamtwert von ca. 5000 Euro - eines der Marke Giant, Farbe schwarzblau, und ein Oliv-grünes der Marke Furious Origin. Hinweise an die Polizei Konz , 06501/92680.