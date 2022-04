Polizei sucht Zeugen : Schwarzer VW gerät auf B51 in Gegenverkehr - Autofahrer müssen ausweichen

Trier/Tawern Auf der B51 zwischen Tawern und Trier mussten Autofahrer am Karfreitag mehrmals einem schwarzen VW ausweichen, der in den Gegenverkehr geriet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagabend gegen 20 Uhr auf der B51 zwischen Tawern und Trier vermutlich zu mehreren Verkehrsgefährdungen. Ein schwarzer VW-Kastenwagen mit Firmenaufschrift und luxemburgischen Kennzeichen geriet dabei mehrfach in den Gegenverkehr. Mehrere Autofahrer mussten ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die Autofahrer, die durch den schwarzen Kastenwagen gefährdet wurden. Hinweise an die Polizeiinspektion in Trier, 0651-97790.