Bühne : Bei Zuruf: Liebe!

Trier Improvisationstheater sponTat im Kasino am Kornmarkt

(red) Am Sonntag, 9. Januar, um 19.30 Uhr heißt es im Kasino am Kornmarkt wieder „Bei Zuruf: Liebe!“ Das Improvisationstheater sponTat begibt sich wieder auf eine aberwitzige Suche nach der großen Liebe. Unter den Zurufen der Gäste werden die Charaktere der einzelnen Singles – dargestellt durch die sponTäter – auf der Bühne geformt. Seltsame Berufe, verstörende Hobbys, schräge Angewohnheiten - all das kommt aus dem Publikum und wird ad hoc in die Handlung eingebaut. Je schräger, desto besser - bei diesen Dates bleibt kein Auge trocken. Am Ende entscheidet wiederum das Publikum, welches Pärchen sich in einem zuckersüßen Happy-End findet. Einlass ist um 18.30 Uhr (2G+), Kartenreservierung ausschließlich über info@spontat.de (14 Euro, ermäßigt 11 Euro).