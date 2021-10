Unsere Vereine : Den Namen Fells und seine spritzigen Erzeugnisse in die Welt getragen

Wieder oben auf der Höh‘: Mit Spaß und Engagement arbeiten die Mitglieder des Feller Maximiner Wein e.V. am Namen Fells und seiner Produkte. Foto: Friedhelm Knopp

Fell Der Feller Maximiner Wein e.V. hat sein Gründungsziel er­reicht und baut dieses wei­ter aus – Herzstück war und ist das in­zwi­schen in­ter­na­tio­na­le Feller Weinspektakel.

Die Zeit der Weinlese beginnt wieder – da richten sich auch in Fell die Blicke wieder in die Höhen der Steillagen. Dabei fällt dort oben eine merkwürdige Beflaggung auf. Das bunte Tuch mit dem Feller Ortswappen weht an einem Weinwirtschaftsweg und sendet ein optisches Signal: „Hallo, ihr da unten, hier oben gibt es noch mehr außer schöner Aussicht. Unser Weinausschank hat geöffnet.“ Diese Flagge setzt der Feller Winzer Jürgen Rohles oberhalb seiner Lage an Sonn- und Feiertagen, um anzuzeigen, dass er seinen Weinstand geöffnet hat. Der Stand liegt nicht zufällig dort, sondern hier verläuft der „Stein-und-Wein-Panorama-Erlebnisweg“ des Vereins Feller Maximiner Wein. Das geschützte Vereinsmotto dazu lautet: „Stein und Wein“.

Der steinige, von Schiefer gesäumte Weg wird vom Verein ehrenamtlich unterhalten. An seinem Rand stehen auch Naturattraktivitäten wie ein Lavendelfeld, Bienenschaukästen oder wieder neu angesiedelte Streuobstbäume und seltenes Wildobst. An Rohles Ausschank kommen an guten Tagen 400 bis 500 Wanderer und Radwanderer vorbei, und nicht wenige machen gerne Rast bei ihm. Damit ist der Winzer ein wichtiger Faktor in dem rund 150 Mitglieder zählenden Feller Verein. 2012 gegründet, habe der Verein Fell und seinen Weinbau weit über die Region hinaus bekannt gemacht, sagt Vorsitzender Harald Schmitt. Und damit sein gesetztes Ziel erreicht. „Entstanden sei der Verein aus einem Event, dem „Feller Maximiner Weinspektakel“. Schmitt: „Die Idee dieser Veranstaltung war eine gemeinsame Präsentation aller Feller Winzer, um so ihre Produkte nach außen zu tragen. Und dies ist im Prinzip auch heute noch das Herzstück.“ Auch wenn die Zahl der Feller Winzer, besonders die der Nebenerwerbler, gesunken sei – die weinbegeisterten Feller hätten sich weiter engagiert und den Verein in den elf Jahren seines Bestehens vorangetrieben.

Info Vorstand , Mitglieder und Weinspektakel Der geschäftsführende Vorstand: Vorsitzender: Harald Schmitt Stellvertreter: Hermann Rodens Kassierer: Beate Jakoby und Roland Marx Schriftführerin: Anja Spitzley. Die meisten der rund 150 Mitglieder kommen aus Fell, aber es sind auch viele aus anderen Weinbauregionen dabei. Der Jahresbeitrag ist mit 5 Euro bescheiden. Das Feller Weinspektakel findet jeweils am Wochenende vor Ostern statt. Termin 2022: 9. und 10. April

Und wie sieht das jeweils zweitägige Feller Weinspektakel als Kernstück der Vereinsarbeit heute aus? Die Antwort geben die Mitglieder des Geschäftsführende Vorstands beim Gespräch mit der WOCH, zu dem man sich am sonnigen Ausschank in der Höhe getroffen hat. Den Kern der Veranstaltung bilden noch immer die Feller Erzeugnisse, doch inzwischen sind nahezu alle anderen deutschen Anbaugebiete auch beim „Spektakel“ vertreten. Und sehr international geht es inzwischen ebenfalls zu. Die Gäste mit ihren Präsentationen kommen heute aus Luxemburg, Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich, der Schweiz (Weinbau gibt es auch bei den Eidgenossen, nicht nur glückliche Kühe) sowie aus Bolivien und Georgien. Allerdings besteht das Spektakel nicht nur aus Präsentation: Im Rahmenprogramm gibt es Weinseminare, einen Bauern- und Kunsthandwerkermarkt, ein Treffen mit Oldtimertraktoren, Wanderführungen an Orte, an die man normalerweise nicht kommt, den Sonntagsempfang mit allen Weinmajestäten der Region.

Eine der letzten von 800 Flaschen „Feller Maximus“. Foto: Friedhelm Knopp