Edelbrände : Hochwertig und hochprozentig

Region Qualität statt Masse: Rheinland-pfälzische Brennereien stellen bei der Edelbrandprämierung hohes Niveau unter Beweis.

Not macht erfinderisch, weiß der Volksmund. Und das gilt natürlich auch in Corona-Zeiten. Wenn Absatzmärkte einbrechen, dann stellen Firmen schon einmal ihre Produktion um: Autobauer fertigen Beatmungsgeräte, Textilfabrikanten nähen Masken statt Hemden und Brennereien stellen statt Obstbrand Desinfektionsmittel her. Böse Zungen behaupten, geschmacklich sei da ja auch kein Unterschied. Anders als zum Beispiel der französische Calvados hat der tradionelle Obstler hierzulande oftmals ein schlechtes Image. Das mag einerseits an der industriellen Massenware liegen, andererseits an der Erinnerung an schlechte Zeiten nach dem Krieg, als Selbstgebrannter auf dem Schwarzmarkt getauscht wurde.