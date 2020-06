Motor : Honda wird zum Stromer-Vollsortimenter

TRIER Nach dem putzigen Citycar "Honda e" für das urbane Umfeld legen die Japaner nun mit dem Jazz e:HEV nach.

Jetzt legen die Japaner nach bei ihrem angekündigten Weg zum Stromer-Vollsortimenter. Denn Honda will im Lauf dieses Jahrzehnts zwei Drittel seiner gesamten Fahrzeugpalette elektrifizieren. Schon bis in zwei Jahren sollen in Europa sechs neue Modelle mit einem elektrifizierten Antrieb eingeführt werden.

Als nächster Proband auf dem Weg dorthin folgt jetzt der Minivan Jazz. Ein Auto, das mit klugem Raumkonzept, vor allem seinen sogenannten „Magic Seats“ für Schlagzeilen sorgte. Und eines, dessen reine Verbrenner-Motorisierung alsbald der Vergangenheit angehören wird. Den Jazz wird es nämlich in Zukunft ausschließlich mit Hybridantrieb geben. Und zwar mit einem System, mit dem Honda wieder für Aufsehen sorgt. Deswegen heißt die mittlerweile vierte Generation, die seit Anfang Juni in den Schauräumen der Händler steht, auch Jazz e:HEV.