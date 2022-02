Fotowettbewerb : Moseltypische Architektur im Bild

Mosel Regionalinitiative ruft zur Teilnahme an Fotowettbewerb auf – Start am 14. Februar.

(red) Passend zu ihrem Themenjahr „Kunst & Kultur“ ruft die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ in Kooperation mit der Architektenkammer Rheinland-Pfalz, ARGO Edutainment Solutions GmbH und Via mosel` zum Fotowettbewerb #moselarchitektur auf. Menschen aus der gesamten, grenzenlosen Moselregion werden aufgefordert, ihre Moselarchitektur in Bildern zu zeigen. Es gilt, Beispiele aufzuspüren, wie Architektur produktiv, sinnstiftend und freudvoll das Leben und den Alltag gestaltet, positiv beeinflusst und das Landschaftsbild prägt.