Internet-Fundstück der Woch : Podcast: Einblicke hinter die Kulissen des Landesmuseums

Direktor Dr. Marcus Reuter macht den Auftakt zur Podcast-Reihe des Rheinischen Landesmuseums Trier und der Trierer Römerbauten. Foto: GDKE-Rheinisches Landesmuseum Trier/Thomas Zühmer

Trier (red) Was liegt eigentlich tagtäglich so auf dem Tisch eines Museumsdirektors? Diese und viele weitere spannende Fragen beantwortet Dr. Marcus Reuter, Direktor des Rheinischen Landesmuseums Trier und Leiter des ‚Zentrums der Antike‘, in der ersten Folge von „AntikenCast Trier“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Museumspodcast gibt Einblicke hinter die Kulissen des Landesmuseums und der Trierer Römerbauten.

In jeder neuen Folge stehen Kolleginnen, Kollegen sowie externe Gäste Rede und Antwort und berichten über ihren Arbeitsalltag, Ausstellungsprojekte, archäologische Grabungen oder neueste Ergebnisse aus Wissenschaft und Forschung.