Konzert : Sinfonisches Blasorchester Bitburg-Prüm spielt für den guten Zweck

Bitburg Open-Air-Konzert für Hochwassergeschädigte auf dem Spittel in Bitburg.

(red) Zum Abschluss der Ausstellung BitburgART gibt das Sinfonische Blasorchester Bitburg-Prüm am Sonntag, 29. August, um 18 Uhr ein Benefizkonzert auf dem Spittel in Bitburg. Die 70 Musikerinnen und Musiker des SBO Bitburg-Prüm sind das musikalische Aushängeschild des Eifelkreises und konnten schon mehrere Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene erlangen.

Außerdem wird ein original „Käpten Nobbi“-Bild versteigert. Das Kunstwerk ist in der Overhead Gallery, Josef-Niederprüm-Straße 1a in Bitburg, zu sehen (Fr. 13 bis 19 Uhr, Sa./So. 13 bis 18 Uhr). Gebote können dort oder per E-Mail an info@overhead-gallery.com abgegeben werden. Zusätzlich können Kunstdrucke ab 10 Euro erworben werden. Der Erlös aus Konzert, Versteigerung und Plakatverkauf geht an den Hochwasser-Hilfsfonds des Rotary-Clubs Bitburg-Prüm. Foto: Fotostudio Creativ Echternach