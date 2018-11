Der Nikolaus grüßt die ganze Welt

(red) Jeden Tag schlägt das Briefzentrum Trier rund 600 000 Briefsendungen um. Viele dieser ungestempelten Briefe aus dem Postleitzahlengebiet 54 erhalten seit Mittwoch den Stempel „Für ein Kinderlächeln“.

Wolfgang Tabellion, Leiter des Briefzentrums in Trier, sagt: „Fast jede zweite Sendung, die wir hier im Briefzentrum stempeln, trägt ab sofort das Konterfei des Nikolaus im Stempelklischee. Das heißt, dass Sendungen von Trier bis Bernkastel-Kues, von Jünkerath bis Saarburg, mit dem Nikolaus-Maschinenstempel gestempelt werden. So kommt der Nikolaus aus dem Warndt (Großrosseln/Saarland) in die ganze Welt. Bis zum 31. Dezember 2018 stempeln wir mit diesem Einsatz.“

Albert Elsen, Abteilungsleiter Stationäre Bearbeitung der Niederlassung Koblenz/Trier weist darauf hin: „Da es sich um einen Maschinenstempel handelt, können auch nur maschinenfähige Standardsendungen gestempelt werden. Dennoch ist die Botschaft eindeutig: Der Winter und Weihnachten können kommen!“

„Das ist eine tolle Gemeinschaftsaktion der Deutschen Post und dem Festausschuss St. Nikolaus und wertet unser Nikolauspostamt noch weiter auf.“ sagt der Vorsitzende des Festausschusses St. Nikolaus, Peter Gerecke. „Dadurch wird unser Ort, unser Nikolaus in der ganzen Welt bekannt.“ Wolfgang Tabellion berichtet: „Schon jetzt erhalten wir Briefe an uns gerichtet mit der Bitte, die beigelegten frankierten Briefe mit dem Maschinenstempel ,Für ein Kinderlächeln‘ zu stempeln.

Stempelwünsche sind zu richten an: Deutsche Post AG, Briefzentrum Trier, Abteilung 31, Schiffstraße 2, 54293 Trier. Stichwort: Stempelwunsch.

Der Sonderstempel der Weihnachtspostfiliale ist davon nicht betroffen. Er kommt ab dem 5. Dezember in der Weihnachtspostfiliale St. Nikolaus zum Einsatz. „Alle Antwortschreiben des Nikolaus werden natürlich weiterhin den schönen Sonderstempel tragen“, erläutert Gerecke. Wer den Sonderstempel des Nikolaus will, schreibt an folgende Adresse: An den Nikolaus, 66351 St. Nikolaus.