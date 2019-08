Fahrbericht : Einer fürs Sportabzeichen

Der Focus ST tritt für Ford in der Kategorie „sportliche Kompaktfahrzeuge“ gegen die Konkurrenz an. Foto: Ford

TRIER Der in Saarlouis gebaute Focus ist der Kassenschlager von Ford. Der Kompaktwagen gilt als Konkurrent auf Augenhöhe für den Platzhirsch aus Wolfsburg, den VW Golf, und den direkten Rüsselsheimer Gegenspieler, den Opel Astra.

Kein Wunder also, wenn die Kölner da auch mit einem besonders sportlichen Exemplar nicht hintenan stehen möchten. Was sich in Wolfsburg GTI und in Rüsselsheim GSI nennt, das firmiert bei Ford unter dem Kürzel „ST“. Und der neue Ford Focus ST zeigt, dass er das Zeug zum Herausforderer hat.