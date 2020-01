Hochzeitsmesse : Alles für den schönsten Tag im Leben

Mehrere Hundert Besucher werden bei der Hochzeitsmesse erwartet. Foto: Gentlemen & Co. by Contempi/Veranstalter

Trier Unter dem Motto „Verliebt, verlobt, wir heiraten“ gibt es am Sonntag, 12. Januar, eine Hochzeitsmesse im Robert-Schuman Haus in Trier (Auf der Jüngt 1). Besucher haben die Möglichkeit, sich von über 40 Ausstellern persönlich beraten zu lassen, bei Live-Vorführungen und Verkostungen neue Eindrücke zu sammeln, um ihre ganz persönliche Traumhochzeit Wirklichkeit werden zu lassen.

Veranstalter der Hochzeitmesse ist der Herrenausstatter Gentlemen & Co by Contempi, der von Anzug bis Zylinder alles bietet, was der Bräutigam für seinen großen Auftritt braucht, inklusive persönlicher Typ- und Stilberatung.