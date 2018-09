später lesen Freizeit Rock’n’Roll trifft Schlager und Comedy FOTO: Artist Dealer GbR FOTO: Artist Dealer GbR Teilen

Das Lebensgefühl der 50er und 60er bringt die Musik-Comedy-Show „Petticoat & Pomade“ am Samstag, 22. September, um 20 Uhr in die Kultur- und Tagungsstätte Synagoge Wittlich. Die Sänger Moni Francis und Buddy Olly nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise in die Jahrzehnte des Rock’n’Rolls und der Schlager-Musik.