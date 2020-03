Freizeitparks : Wölfe, Waschbären, wildes Wasser

Emu Speedy fühlt sich im Wildpark Daun genauso wohl wie in Down Under. Foto: Daniel John (daj)

Region Die Parks und Zoos in der Region Trier warten im Frühling mit neuen Attraktionen auf. Von spannenden Spiel- und Lernangeboten über Fahrgeschäfte bis hin zu neuen tierischen Bewohnern: Besonders für die kleinen Besucher gibt es viel zu entdecken.

Der Greifvogelpark Saarburg öffnet am Sonntag, 15. März, wieder seine Tore. Auf die Besucher warten in der kommenden Saison nicht nur neue Greifvögel, sondern auch neue Vierbeiner. Wolfgang Klotzbücher, Inhaber des Parks, freut sich besonders auf zwei sogenannte Kunekune. „Die neuseeländischen Hausschweine sind die freundlichsten Schweine der Welt“, sagt er. Im Frühling sollen ein junger Wanderfalke, ein Uhu und ein Schwarzmilan in die Volieren im Greifvogelpark einziehen. „Ganz sicher, ob es diese Vögel werden, sind wir aber noch nicht“, sagt Klotzbücher. „Wir kaufen die Vögel zu und können nicht genau sagen, ob wir sie auch bekommen.“ Ab dem 15. März sind täglich um 15 Uhr Flugvorführungen. Ab Ostern zeigen die Greifvögel zweimal am Tag ihr Können, um 11 und um 15 Uhr.