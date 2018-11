später lesen Glaube im Alltag Eine besondere Zeit Teilen

Twittern

Teilen



Manche sind schon in Vorfreude auf Weihnachten, manche fühlen sich gehetzt, weil noch so viel zu erledigen und zu besorgen ist. Die Weihnachtsmärkte in den Städten sind mit ihren bunten Buden schon seit einer Woche geöffnet.