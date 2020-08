Glaube im Alltag : Firmvorbereitung – aber anders

Ein Teil der Gruppe arbeitet nur noch schriftlich, der andere Teil nimmt am Kleingruppenunterricht teil. Nach Wahl. Die Themen sind identisch. Viel anstrengender für alle, mehr Aufwand aber auch viel effektiver, finde ich.

Begonnen haben wir – wie sollte es anders sein – mit dem Thema Corona. In ihrem persönlichen Alltag, so die Jugendlichen, haben sie das Virus zuerst gar nicht ernst genommen. Sie fanden es toll, keine Schule zu haben, ausschlafen zu können, spät ins Bett zu gehen und per Streamingdienst Filme ihrer Wahl anzusehen. Die Spielkonsolen standen keinen Moment lang still.