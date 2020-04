Die Woche im Blick : Sind wir zu locker? Der Ton wird rauer

Die Debatte über die Lockerungen im Kampf gegen das Coronavirus macht deutlich: Der Ton wird schärfer.

Etwa in der Politik: Die Bundesländer und ihre Ministerpräsidenten, allen voran Armin Laschet (CDU) in Nordrhein-Westfalen und Markus Söder (CSU) in Bayern, streiten um Details – und um die Macht in der Union. Einerseits schafften sie es, mit Kanzlerin Angela Merkel einen Minimalkonsens zu erreichen. Andererseits betonten beide kurz danach, dass sie davon doch abweichen.