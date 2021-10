Kommentar : Fasst Euch an die eigene Nase!

Foto: Rainer Neubert

Trier Bauarbeiten am Trierer Straßennetz haben in der Vergangenheit immer wieder zu Verkehrsproblemen geführt. Erst vor Kurzem sorgte die Teilsperrung an der Einmündung der Pellinger Straße auf das Pacelliufer für Rückstau und Verkehrsbehinderung durch Falschfahrer.

Oft wird in solchen Fällen die Beschilderung bemängelt. Dies mag hin und wieder auch zutreffen. Jedoch bessert die Stadt in solchen Problemfällen stets zügig nach und versucht so, die Verkehrsprobleme zu minimieren.

Oft steht das Problem aber nicht am Straßenrand, sondern sitzt hinter dem Steuer der Fahrzeuge. Zu viele Fahrer folgen blind ihren Navigationsgeräten und missachten dabei jegliche Beschilderung. Selbst die großen Hinweistafeln mit Blinklichtern werden dann schlichtweg ignoriert.

Noch schwieriger wird es für ausländische Fahrer, die zwar die allgemeinen Verkehrsschilder erkennen, zusätzliche Beschriftungen wie zum Beispiel „Anlieger frei“, aber nicht verstehen.

Durch das Falschfahren entsteht in vielen Fällen eine zusätzliche Verkehrsbehinderung oder sogar eine echte Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Den Fahrern ist dies entweder nicht bewusst. Oder noch schlimmer: Manche nehmen die Gefährdung bewusst in Kauf.