Leserbrief : Auch Vodafone macht derzeit Hausbesuche

Wirtschaft

Nach den Infos in dem oben genannten Artikel möchte ich auch eine Meinung äußern. Nicht nur die Telekom schickt Vertreter trotz Corona, auch Vodafone. In der 43. Kalenderwoche standen ohne Vorankündigung abends zwei fremde Männer in roter Firmenbekleidung vor meiner Tür in einem großen Mehrfamilienhaus, auf ihr Klingeln habe ich nicht geöffnet, sondern im Spion geschaut, wer Einlass möchte. Auf meine Frage sagten sie, sie kämen von Vodafone. Ich habe geantwortet, dass Fremde keinen Zutritt bekommen, das wurde akzeptiert. Sie klingelten dann an der Wohnungstür gegenüber, dort wurde auch nicht geöffnet, dann gingen sie weiter.