Leserbrief : Seht endlich der Realität ins Auge?

Ukraine-Krieg

Na, jetzt greifen die Sanktionen gegen Russland endlich, zwar in die verkehrte Richtung, aber immerhin. Noch vor ein paar Wochen hat sich die Politik damit gebrüstet, welch tolle Energie-Embargos und Sanktionspakete sie gegen Russland geschnürt hat. Hat man ernsthaft gedacht, darauf käme keine Gegenreaktion ...? Aber Brüssel sagt, die EU wäre für alle Szenarien gut vorbereitet. Dass ich nicht lache ... Kommt es wirklich zu einem kompletten Gaslieferstopp, gehen wir in eine Wirtschaftskrise von ungeahntem Ausmaß – in Deutschland und in Europa.