Ihre Meinung : Lichterglanz und Artenschwund

Naturschutz

Triers Wahrzeichen, die Porta Nigra, leuchtet nun lila, blau und grün. Und das nicht nur in der Adventszeit, sondern künftig auch bei besonderen Anlässen, wie die Stadtwerke sagen. Erfreulich ist, dass mit der modernen LED-Technik 50 Prozent an Energie eingespart werden. Daher kann man auch die gesamte Innenstadt bis Ende Februar in festlichem Lichterglanz erstrahlen lassen.