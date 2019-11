Gesellschaft : Semantischer Blödsinn

Zum Artikel „Wie viele Rheinland-Pfälzer auf ein Spenderorgan warten“ (TV vom 7. November) schreibt Michael Rost:

Man kann durch entsprechende PR-Maßnahmen, Aufklärung et cetera die Bereitschaft, im Todesfall Organe zur Verfügung zu geben, ausgedrückt durch Ausfüllen eines „Organspendeausweises“, erhöhen. Nur, mit einem „Spenderausweis“ steht nicht bereits ein Organ zur Verfügung. Der Träger muss zuerst sterben! Und das will wiederum keiner.

Seit Jahrzehnten werden Anstrengungen unternommen, die Zahl der Unfälle zu reduzieren: der Sicherheitsgurt in den 60ern, der Airbag in den 80ern, die Helm­pflicht (auch für Fahrradfahrer), alle möglichen Fahrsicherheitssysteme und so weiter. Auch die Berufsgenossenschaften sind sehr aktiv in der Verhütung von Arbeitsunfällen. Den Unfallstatistiken zufolge durchaus erfolgreich: allein in den letzten 20 Jahren ein Rückgang der Verkehrstoten um circa 60 Prozent.