Eifeler halten sich weiterhin an Regeln : Auf Corona-Streife mit der Polizei durch Bitburg

Die Polizeiinspektion Bitburg versteht sich bekanntermaßen als Bürgerpolizei. Und nicht nur als Ordnungshüter. Auch in der Corona-Krise sollen die Beamten laut Dienststellenleiter Christian Hamm als bürgernahe Ansprechpartner auftreten, und nicht nur als harte Hand des Gesetzes.

Die Polizei beschwört in diesen Tagen daher auch immer öfter den Zusammenhalt. Und nutzt dafür auch die digitalen Kanäle, insbesondere den Twitter-Account der Polizei Trier. In kurzen Videos und Meldungen werben die Gesetzeshüter für Verständnis und Durchhalten in der Krise. Unter anderem mit den Slogans „Die Eifel bleibt stabil“ und „BitBürgerPolizei“, die auch auf den Masken der Streifen zu lesen sind.

„Wir sind und bleiben eine ansprechbare Bürgerpolizei, die Menschen in der Eifel können sich rund um die Uhr auf uns verlassen. Wir verstehen uns als ruhender und verlässlicher Pol in einer unruhigen Zeit, der auch gerade in der Krise differenziert und mit Augenmaß agiert, aber auch jederzeit in der Lage ist hart durchzugreifen, wenn es die Situation erfordert“, stellt der Bitburger Polizeichef Hamm heraus.