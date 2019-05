Europawahl : „Die Niederländer haben es vorgemacht": Abschlusskundgebung der SPD-Spitzenkandidatin Barley in Trier

„Die Niederländer haben es vorgemacht": Abschlusskundgebung der SPD-Spitzenkandidatin Barley in Trier

Trier Die SPD-Spitzenpolitikerin Katarina Barley beendet ihren Europawahlkampf in Trier. Sie ruft dazu auf, Jugendliche ernst zu nehmen und stärker einzubinden.

Zunächst bleibt der prominente Zaungast am Rande des Trierer Viehmarkts unerkannt. Vielleicht liegt es an dem Radfahrer-Outfit, dass der luxemburgische Aussenminister und leidenschaftliche Radfahrer Jean Asselborn erst auf den zweiten Blick erkannt wird.

Er sei ganz zufällig hier, sagt der luxemburgische Sozialdemokrat und zeigt auf den platten Reifen seines Luxus-Sportrads. Dass hier gleich die deutsche Spitzenkandidatin der SPD zur Europawahl, seine Parteifreundin Katarina Barley, auf dem Platz ihre Abschlusskundgebung abhält, habe er gar nicht gewusst, sagt Asselborn. Wo er schon mal da ist, lässt er aber auch gerne Selfies mit sich machen, noch immer in sportlicher Kleidung und mit Fahrradhelm.

Er hoffe, sagt Asselborn, dass viele an der Europawahl teilnehmen werden und zwar, die für Europa sind: "Die, die Europa kaputtschlagen wollen, gehen wählen. Wir müssen die ermuntern zur Wahl zu gehen, die Europa stark machen wollen", sagt der bekannte Außenpolitiker.

Als kurz vor 14 Uhr die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Barley durch die Fußgängerzone zum Viehmarkt kommen, nachdem sie immer wieder angesprochen werden ("Hallo Malu, Grüß dich Katharina"), und den Prominenten aus dem Nachbarland sehen, gibt es eine herzliche Begrüßung. Auch Dreyer freut sich, den prominenten Luxemburger in ihrer Heimatstadt zu sehen. "Es tut gut, wieder zu Hause zu sein", sagt die in Schweich (Trier-Saarburg) lebende Barley, als sie mit Dreyer das blaue Podest betritt.

Es ist keine große Bühne, auf der sich die beiden Politikerinnen das heimische Publikum begrüßen. Fast schon bescheiden wirkt der Auftritt. Immerhin ist es der offizielle Abschluss des Wahlkampfes der SPD-Spitzenkandidatin. Es sei schon etwas Besonderes, ausgerechnet hier, in ihrer Heimatstadt, den Wahlkampf zu beenden. "Mir geht es gut", sagt Barley. Sie habe als Spitzenkandidatin den "weltbesten Spitzencoach an meiner Seite, der mich gut trainiert, mental und körperlich". Die 50-Jährige spielt damit auf ihre Beziehung mit dem ehemaligen Trierer Basketballtrainer Marco van den Berg an.