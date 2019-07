Sport : 84 Kinder spielen Fußball im Tawerner Feriencamp

84 Jungs und Mädchen nehmen am Fußballcamp in Tawern teil. Foto: Josef Weirich

Tawern Vollkommen ausgebucht war das Soccercamp des SV Tawern, mit dem der Verein in Zusammenarbeit mit der Fußballschule „Goals and more“ in der ersten Ferienwoche 84 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 15 Jahren auf die Sportanlage des Vereins eingeladen hatte.

Für Organisator Ralph Weber, Vize-Präsident des SV Tawern, war es bereits die 13. Fußballschule, die den Stellenwert der Jugendarbeit im Verein erneut in den Fokus rücken sollte. „Die Jugendarbeit bleibt der Schwerpunkt im Verein und unsere Philosophie trägt Früchte, wie ein Blick auf die derzeitige Zusammensetzung der Seniorenteams beweist.“ Weber war wieder stolz auf das Gewusel auf der Anlage. Aber nicht nur aus Tawern, sondern auch aus Ortschaften der näheren und weiteren Umgebung kamen die Kids, die von ausgebildeten Trainern und Ex-Profis eine Woche lang geschult wurden.

Für Klaus Arenz, Inhaber der Fußballschule, gehört Tawern zu den größten Veranstaltungen seiner Schule. „Wir kommen gerne nach Tawern. Die Kinder genießen die qualifizierte Rundum-Betreuung mit Mittagessen, Getränken und Obst. Dazu gibt es ein großes Abschluss-Fest, zu dem auch die Eltern eingeladen sind“.