Kanzem : Polizei: Substanz in Kanzem war wohl für Hund gedacht

Kanzem Der Leiter der Polizeiinspektion Saarburg, Harald Lahr, erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung eine frühere Pressemitteilung, die den Leser etwas ratlos zurückgelassen hatte.

In dieser Mitteilung war die Rede von einer „verdächtigen Substanz“, die Unbekannte am Freitag, 11. Juni, an einem Grundstück in Kanzem ausgelegt hätten.