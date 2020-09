POLIZEI : Trickdiebstahl im Metzger-Wagen

Hermeskeil Mit einem miesen Trick haben noch unbekannte Täter in Hermeskeil Geld aus einem mobilen Verkaufswagen gestohlen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ereignete sich die Tat am Dienstag vor einem Schreibwarengeschäft in der Fußgängerzone.

Zwischen 12.30 Uhr und 12.35 Uhr habe der Täter den Stecker des dort abgestellten Wagens einer Metzgerei aus dem etwa 25 Meter entfernten Stromkasten gezogen. Die Verkäuferin musste den Wagen kurz verlassen. In dieser Zeit wurden mehrere Hundert Euro aus dem Kassenbereich entwendet.