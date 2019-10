Jubiläum : Philharmonisches Orchester Trier: Eine Chronik

Trier Das Orchester feiert seinen 100. Geburtstag. Der TV zeigt eine Chronik der wichtigsten Ereignisse rund um die Musiker.

12. August 1919: Gründung einer „Philharmonischen Gesellschaft“ zum Aufbau eines professionellen Orchesters in Trier. Heinz Tietjen und Erich Hammacher werden für die Saison 1919/20 kommissarische Leiter.

7. Sinfonie in E-Dur von Anton Bruckner

3. bis 6. Mai 1925: Mittelrheinisches Musikfest in Trier mit hohen künstlerischen Ansprüchen. Höhepunkt: Beethovens „Neunte“

Ab 1926: wachsende Schwierigkeiten in der Finanzierung des Orchesters

8. April 1933: Die Stadt stimmt einem Vollbetrieb im Theater zu. Die in Trier verbliebenen Orchestermusiker (25) werden als Mitglieder des Theaterorchesters eingestellt – allerdings nur mit Teilzeitverträgen.

Spielzeit 1946/47: Wiederaufnahme des Spielbetriebs in allen Sparten. Die Orchestermusiker kehren fast vollständig nach Trier zurück. Musikdirektor wird Anton Schäfers.

Spielzeit 1958/59: Zunehmende Kritik an MD Söllner. Er scheidet zum Saisonende aus.

1959 bis 1968: allgemeine Anerkennung für Reinhardts Arbeit als GMD. Das Trierer Orchester gilt als das beste in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Orchestermitglieder steigt auf 49.

3. Oktober 1967: Der Stadtrat beschließt die Weiterführung des Theater in reduziertem Umfang. Das Orchester wird von 49 auf 36 Musiker reduziert. GMD Reinhardt geht zum Saisonende. Der MD untersteht künftig dem Intendanten. Francis Travis wird Nachfolger von Reinhardt.

Saison 1994/95: Reinhard Petersen wechselt als GMD an das Theater in Cottbus. István Dénes GMD in Trier.