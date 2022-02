Luxemburg : Kritik am Treffen: Großherzog Henri und die Menschenrechte in China

Info

China ist etwa 3600 Mal größer als Luxemburg, derzeit leben rund 4000 chinesische Staatsangehörige in Luxemburg. Zum Vergleich: Im Großherzogtum gibt es rund 4500 Briten und 2200 US-Amerikaner.

Sieben der größten Banken Chinas haben über Luxemburg Zugang zu Europa, und das Großherzogtum übertrifft Hongkong als weltweit größtes Domizil für Investmentfonds (siehe oben): Die chinesische Investmentgesellschaft Legend Holdings besitzt 90 Prozent der Banque International à Luxembourg. Chinas Henan Civil Aviation Development and Investment (HNCA) hat 2014 35 Prozent der Anteile am Luftfrachtunternehmen Cargolux übernommen. Chinesische Investoren sind mit gut 25 Prozent am luxemburgischen Energieversorger Encevo beteiligt.

Die Geschäftsbeziehungen zwischen China und Luxemburg reichen mindestens bis 1979 zurück, als Großherzog Jean zu einem offiziellen Staatsbesuch nach China aufbrach. Im selben Jahr eröffnete die Bank of China ihre Auslandsniederlassung in Luxemburg.