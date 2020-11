TV-Serie „jüdische Friedhöfe“ : Aktives Erinnern mit Steinen und Lebensgeschichten

Enkirch Der jüdische Friedhof Enkirch ist Teil des kommunalen Friedhofs. Die Gedenkarbeit im Ort ist sehr intensiv.

Mittendrin steht er: ein Quarzfindling, der sich in die Reihe der Grabsteine einfügt und doch ein besonderer ist. Denn er wurde „zur Erinnerung und zum Gedenken an die jüdischen Menschen, die in diesem Ort gelebt und gearbeitet haben“, so die Aufschrift, dort aufgestellt. Eigentlich sollte er in dieser Woche feierlich enthüllt werden, doch aufgrund der Corona-Pandemie wird der Festakt verschoben. Mit dabei gewesen wäre auch Doris Deutsch. Sie ist um die 80 Jahre alt, Jüdin und eine verwitwete Löb. In Enkirch liegt der Großvater ihres verstorbenen Ehemanns begraben. Ihr Ehemann wurde nach Ausschwitz deportiert, hat den „Todesmarsch“ mitgemacht und überlebt. Darüber hat er seine Erinnerungen aufgeschrieben und aus denen liest Doris Deutsch noch heute vor Schulklassen. Der Leistungskurs Geschichte des Gymnasiums Traben-Trarbach hat sich ebenfalls mit dem Thema „jüdisches Leben in Enkirch“ auseinandergesetzt. (siehe Info)