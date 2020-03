Service : Newsletter: Hier gibt es das tägliche Update zum Kampf gegen das Coronavirus (Teil 3)

In seinem Newsletter fasst Volksfreund-Chefredakteur Thomas Roth täglich die wichtigsten Nachrichten des Tages zum Thema Corona zusammen. Hier können Sie sich für den Newsletter anmelden.

Seit heute ist klar: In Rheinland-Pfalz werden die Regeln zum Kampf gegen die neue Art des Coronavirus strenger. Wir alle merken, dass es außergewöhnliche Zeiten sind. Mit den wohl schärfsten Beschneidungen unserer Rechte seit dem Zweiten Weltkrieg ( hier Details dazu ) versuchen die Politiker, die Ausbreitung auf längere Sicht zu verlangsamen. Das Problem ist weiter: Ob das gelingt, wird sich erst später zeigen. Die Zahlen der Infizierten geben nie den aktuellen Stand wieder. Die aktuellen Entwicklungen finden Sie immer für alle zugänglich in unserem Live-Blog.

Bei den gemeldeten Infizierten aus unserer Region sind heute nur leichte Anstiege zu vermelden gewesen: Stand heute 18 Uhr gibt es in der Region Trier 110 bekannte Fälle (Trier: 13, Kreis Bernkastel-Wittlich: 18, Eifelkreis Bitburg-Prüm: 39, Kreis Trier-Saarburg: 20, Vulkaneifelkreis: 20), zwölf mehr als gestern. Ob diese nur moderaten Anstiege so bleiben, kann keiner sagen. Experten fürchten durchaus Schlimmeres. Andererseits: Gerade in unserer Region sind wohl viele der Fälle zurückzuführen auf Skiurlaube. Das ist erstens ärgerlich, weil das Problem zumindest andernorts schon bekannt war. Andererseits lassen sich hier oftmals die Kontaktpersonen relativ gut ermitteln. Doch der Blick zu unseren Nachbarn zeigt, dass wir sehr wachsam sein müssen. In Luxemburg gibt es 484 bekannte Fälle, im Saarland 268. Und selbst wenn wir jetzt alles absperren würden, was faktisch nicht möglich ist. Es kann bereits weitere Ansteckungen gegebeben haben. Es gibt heute übrigens auch eine positive Zahl: Zwei Menschen im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind als geheilt aus der Quarantäne entlassen worden. Und noch kurz zu Kontrollen: Seit heute sind viele kleine Grenzübergänge nach Luxemburg und Frankreich geschlossen. Der Übertritt ins Ländchen sicher weiter möglich für Pendler ist an den Stellen: A64 Mesenich, B419 Wellen, B419 Wincheringen, B418 Wasserbilligerbrück und B257 Echternacherbrück.